В Башкирии в реке Сакмара обнаружили мертвую девочку

В селе Нигаматово Баймакского района очевидцы обнаружили в реке Сакмара тело маленькой девочки. По данным пресс-службы МЧС по РБ, трагедия произошла на глазах у взрослых: ребенок купался в необорудованном месте без присмотра.

Обстоятельства случившегося уточняются: следственные органы и полиция устанавливают все детали.

С начала года на водных объектах Республики Башкортостан погиб 31 человек из них 4 ребенка, добавили в ведомстве.