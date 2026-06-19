В Уфе стало известно, для чего пассажиры используют бесплатный интернет

В мае 2026 года бесплатным беспроводным доступом в интернет на железнодорожном вокзале станции Уфа воспользовались почти 8,5 тысяч пассажиров. Они совершили почти 11 тысяч сессий и скачали более 5 тысяч Гб информации, сообщает минтранс Башкирии.

С использованием бесплатного интернета чаще всего проверяют расписание, строят маршруты, общаются в социальных сетях, смотрят видео, слушают музыку и вызывают такси.

Ранее сообщалось, что электричка Уфа - Самара - Уфа оснащена бесплатным Wi-Fi.