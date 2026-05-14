Электричка Уфа — Самара — Уфа оснащена бесплатным Wi-Fi

Электропоезд ЭС2Г №150 «Ласточка», курсирующий по маршруту Уфа – Самара – Уфа, оснащён мобильной беспроводной системой доступа к бесплатному Wi-Fi и локальному медиацентру развлечений, сообщает минтранс Башкирии.

Пассажиры смогут пользоваться высокоскоростным интернетом, смотреть фильмы, мультфильмы, фильмы для детей, читать новости и работать в дороге, оставить отзыв о поездке, через форму обратной связи.

Услуга доступа в интернет по технологии Wi-Fi осуществляется при наличии технической возможности (наличии покрытия сети сотовых операторов на данном участке маршрута следования поезда). Кнопка авторизации по номеру телефона расположена в нижней части сайта afreewifi.ru.

«Ласточка» по маршруту Уфа – Самара – Уфа набирает популярность как удобный, быстрый и современный способ путешествия между двумя крупными городами. Поездка теперь занимает около 6,5 часов, что почти на два часа быстрее, чем на обычных поездах. Удобные кресла, панорамные окна, плавный ход, есть климат-контроль. В поезде работает «буфет на борту», можно купить чай, кофе и лёгкие закуски.

Ранее сообщалось, что в Уфе синхронизировали расписание автобусов и электричек.