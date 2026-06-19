Блогер и альпинист Рустам Набиев из Уфы стал гостем Первого канала

Блогер и альпинист из Уфы Рустам Набиев стал гостем ток-шоу «Пусть говорят» Первого канала. Выпуск «Восхождение. Подвиг на вершине мира» посвящён мужеству и огромной силе воли уфимца. Он стал первым человеком на Земле, который покорил самый высокий пик планеты на одних руках. Уфимец показал своим примером, что в этой жизни нет ничего невозможного.
Рустам Набиев рассказал в студии, как он покорил Эверест, через что ему пришлось пройти, чтобы оказаться на вершине мира. Альпинист отметил, что риск был запредельным. Он знал это, но не боялся, поскольку он уже пережил несколько смертей. Рустам Набиев выжил под завалами обрушившейся казармы в Омске в 2015 году, где он потерял ноги, у него отказали почки, останавливалось сердце. Но десантник никогда не сдавался и упорно шёл к цели — жить.
Рустам Набиев также поделился воспоминаниями, рассказал, как преодолевал боль, из-за которой не мог заснуть. Пациенту помог анестезиолог-реаниматолог Андрей Морозов.
«После всех вот этих наркозов, сильнейших препаратов, я, к сожалению, потерял способность самостоятельно засыпать. В один вечер я просил какое-нибудь лекарство, что-то такое, чтобы мне помогло бы уснуть. И тогда вышел Андрей Викторович, он наклонился ко мне, я прямо это помню, и просто начал петь. И каким-то чудом мне удалось заснуть, потому что дальше я ничего не помню», — рассказал Рустам Набиев.
В студию приехал Андрей Морозов. Это стало сюрпризом для Рустама Набиева. Анестезиолог поздравил его с покорением Эвереста.
«Человек ограничен в общении с родственниками, с близкими людьми. Кругом, в общем-то, хоть и полезные, но совершенно не родные, чужие люди. И вот это одиночество, оно, конечно, усугубляет и тяжесть состояния, и переживание, внутреннее эмоциональное напряжение», — рассказал врач.
На ток-шоу также приехал один из спасателей, участвовавших в разборе завалов обрушившейся казармы, Владислав Давыдов.
«Спустя годы встретиться с людьми, которые стали частью моей судьбы, это бесценно», — поделился Рустам Набиев.
Подробнее о восхождении Рустама Набиева на Эверест читайте в этой публикации ИА «Башинформ».
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