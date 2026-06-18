Ветеран из Уфы Забит Масалимов отметил 95-летие

Труженик тыла, ветеран Великой Отечественной войны из Уфы Забит Масалимов отметил 95-летие со дня рождения. С этой знаменательной датой юбиляра поздравили в администрации Ленинского района.
Забит Масалимов родился в деревне Шарлык Благоварского района. С юных лет ему пришлось познать тяжесть труда: в военные годы, как и многие его сверстники, он трудился в тылу, помогая на полевых работах. Переезд в Уфу открыл новую страницу в биографии ветерана. Более 40 лет своей жизни он посвятил работе на фанерно-плитном комбинате, где проявил себя как ответственный и трудолюбивый сотрудник.
Забит Гильванович создал крепкую семью. Вместе с супругой они воспитали двоих детей. На сегодняшний день юбиляр окружен заботой и вниманием своих родственников.
Ранее семейная пара из Башкирии отметила бриллиантовую свадьбу.
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