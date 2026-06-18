В Уфе построят новую высотку с подземной парковкой

Жилой комплекс на 14-15 этажей площадью более 15,6 тыс. квадратных метров построят в Советском районе столицы. Разработку проектов планировки и межевания территории в районе улиц Ленина, Революционной, Карла Маркса и детской железной дороги одобрил и. о. мэра Уфы Рустам Шарипов.
В новом ЖК будет подземная автостоянка. Рядом также возведут физкультурно-оздоровительный комплекс.
Ранее в Уфе стало известно о ходе реконструкции улицы Октябрьской революции.
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