В Уфе построят новую высотку с подземной парковкой

Жилой комплекс на 14-15 этажей площадью более 15,6 тыс. квадратных метров построят в Советском районе столицы. Разработку проектов планировки и межевания территории в районе улиц Ленина, Революционной, Карла Маркса и детской железной дороги одобрил и. о. мэра Уфы Рустам Шарипов.

В новом ЖК будет подземная автостоянка. Рядом также возведут физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее в Уфе стало известно о ходе реконструкции улицы Октябрьской революции.