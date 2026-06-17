В Уфе стало известно о ходе реконструкции улицы Октябрьской революции

В Уфе продолжается реконструкция улицы Октябрьской революции, сообщает администрация города. Проект, стартовавший в 2022 году, реализуется поэтапно и призван не только улучшить городскую инфраструктуру, но и бережно возродить историческое наследие.

На сегодняшний день подрядчики на 100 % завершили переустройство сетей (кроме электроснабжения), уложили 77% асфальтобетонного покрытия, а монтаж наружного освещения на участке от улицы Цюрупы до Новомостовой выполнили на 50%. Общая готовность дорожной части составляет 51%. Ключевая задача текущего строительного сезона – завершить первый этап работ на участке от ул. Цюрупы до ул. Новомостовой до 1 сентября 2026 года.

«По нечетной стороне улицы прокладывают сети связи и кабельные линии, а также предусмотрено строительство парковочных мест и технической полосы. По четной стороне, вниз по направлению к улице Новомостовой, обустроят гранитные тротуары и велополосы. На всем протяжении улицы проведут замену асфальтобетонного покрытия и установят наружное освещение», – рассказал руководитель проекта и представитель генподрядной организации Максим Балашев.

Кроме того, как пояснил заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов, на одном участке будут проводиться археологические наблюдения.

«Сейчас заключен договор с подрядной организацией: она оформляет открытый лист на археологические раскопки. Сами работы запланированы на июль. После их завершения приступят к обустройству инженерных сетей, – прокомментировал он и напомнил причину перекрытия участка улицы, связанной с переустройством сетей электроснабжения. – Это одна из основных причин, по которой закрыли движение. Сейчас здесь раскопана траншея. Также устраиваются футляры под перспективные линии электроснабжения, которые будут проложены чуть позже. Это делается для того, чтобы в дальнейшем не нарушать уже выполненное благоустройство».

После сдачи этого участка подрядчик приступит к следующему этапу – работам на отрезке от Новомостовой до Воровского. Здесь запланированы монтаж освещения, укладка верхнего слоя асфальта и установка гранитных бортовых камней. Полное завершение всего комплекса работ по улице намечено на 2027 год.

Особое внимание в проекте уделяется сохранению культурного наследия. При поддержке частных инвесторов ведется реставрация зданий, построенных в 1880-1920‑х гг. Среди первых инициатив – восстановление дома Софроновой‑Янчевской, где ранее размещался детский сад, и дома Демидовых.

Реконструкция объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется за счет частных инвестиций. Механизм предусматривает передачу зданий в уставной капитал АО «Возрождение», которое занимается поиском инвесторов и организацией работ. Всего на улице находится 39 таких объектов, и по каждому из них ведется планомерная работа: часть уже передана для реставрации, по ряду зданий определены инвесторы, для других проводится оценка рыночной стоимости или готовятся конкурсные процедуры.

В обновленных исторических зданиях планируется разместить творческие пространства, заведения общественного питания, магазины сувениров и ремесленных изделий. Это позволит не только сохранить архитектурные памятники, но и вдохнуть в них новую жизнь, сделав улицу Октябрьской революции еще более привлекательной для жителей и гостей Уфы.