В Уфе на месяц ограничат движение на улице Заки Валиди

На улице Заки Валиди — от ул. Воровского до ул. Карла Маркса — с 20 июня по 20 июля перекроют движение.
По данным мэрии города, перекрывать улицу будут участками:
— по одной полосе — в период проведения подготовки и фрезерования дороги;
— по половине проезжей части — во время укладки асфальта.
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