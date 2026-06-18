В Башкирии ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Лощанов

Сегодня в Белорецке перестало биться сердце ветерана Великой Отечественной войны, почётного жителя города Ивана Лощанова. Печальную новость сообщил глава администрации района Азат Хакимов, назвав уход героя невосполнимой утратой.

«Ушёл человек-легенда, чья жизнь стала примером беззаветного служения Родине, стойкости и трудолюбия», – отметил он.

Ивана Михайловича призвали на фронт в 1944 году, когда ему едва исполнилось 18 лет. После окончания курсов шофёров он попал в автобат, который обеспечивал войска боеприпасами и продовольствием в ходе штурма Кёнигсберга, вывозил раненых. День Победы встретил в немецком Ростоке, но домой вернулся только в 1950-м.

Иван Лощанов был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией».

После войны ветеран связал свою судьбу с Белорецком. Тридцать лет проработал на Белорецком металлургическом комбинате – сначала в механическом, затем в мартеновском цехе, где трудился слесарем до самой пенсии.

До последних дней жизни Ивана Михайловича окружали заботой близкие – дочь, внуки и шестеро правнуков.

Ранее на 103-м году в Уфе ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нелли Гаврилова.