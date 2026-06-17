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06:33 (UTC+5), 17 Июня 2026

В Уфе ушла из жизни ветеран войны Нелли Гаврилова

Об этом сообщил глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов.

Фото: Газизьян Ахмедьянов | официальная страница в МАХ
Альфия Аглиуллина

«С глубоким прискорбием сообщаю о кончине ветерана Великой Отечественной войны Нелли Лаврентьевны Гавриловой. На 103-м году жизни нас покинула женщина, чей жизненный путь является примером мужества и стойкости. Уход каждого ветерана — невосполнимая потеря для нашего района и всей страны. Мы всегда будем помнить и ценить их подвиг и самоотверженный труд. От себя лично и от имени всех сотрудников администрации Калининского района Уфы выражаю глубокие соболезнования родным и близким покойной», — написал он в своих соцсетях.

Нелли Лаврентьевна родилась 22 декабря 1923 года в Кармаскалинском районе БАССР. После окончания школы поступила в фабрично-заводское училище в Уфе, где освоила профессию токаря-универсала. В 1940 году начала работать на Моторном заводе в 16-м ремонтно-механическом цехе, ремонтируя авиационные двигатели и занимая должность мастера-распределителя.

С началом войны Нелли Лаврентьевна прошла военно-медицинские курсы. Летом 1942 года она вошла в состав воинского девичьего эшелона, формировавшегося в Уфе. В 1943 году ей присвоили звание младшего сержанта-моториста. В годы войны она служила механиком боевого самолета 534-го Краснознаменного истребительного авиаполка Дальневосточного фронта. 25 сентября 1945 года ее демобилизовали с личной благодарностью от Иосифа Сталина.

В 1946 году Нелли Лаврентьевна вышла замуж и воспитала десять детей: четырех сыновей и шесть дочерей. Ее заслуги отмечены орденами Славы I, II, III степени и многочисленными юбилейными медалями.

Похороны Нелли Лаврентьевны запланированы на 18 июня в поселке Черкассы Орджоникидзевского района.

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