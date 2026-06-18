В Башкирии ожидается жаркая погода с грозами и сильным ветром

По информации синоптиков, сегодня днем местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха составит +22, +27°.
В пятницу и субботу, 19 и 20 июня, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15°, днем +23, +28°.
Ранее в Башкирии засняли редкие кадры семейства ежей.
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