В Башкирии на Кармановском водохранилище спасли двух мужчин

По данным МЧС по РБ, 17 июня старший государственный инспектор ГИМС Нижне-Бельского участка Васим Давлетшин оказал помощь двум мужчинам, попавшим в затруднительное положение на воде.
Двое молодых людей — Максим и Артём — отправились на рыбалку на Кармановское водохранилище около Нефтекамска. На воде их надувная лодка начала стремительно терять герметичность и спускаться. Оказавшись далеко от берега, мужчины не могли самостоятельно добраться до суши и вызвали спасателей по номеру 112.
Инспектор ГИМС МЧС России оперативно прибыл на место происшествия, эвакуировал рыбаков и доставил их на берег. В инциденте обошлось без пострадавших.
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