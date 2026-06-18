Региональные СМИ стали полноценными центрами общественной коммуникации

– В условиях информационной перегрузки региональные СМИ говорят о том, что действительно близко и важно человеку — вопросы ремонта дороги возле дома, строительства школы, тарифов ЖКХ, развития общественного транспорта или благоустройства двора. Для обывателей это значительно важнее глобальной международной повестки. Усталость от постоянного глобального негатива и «успешного успеха» в соцсетях приводит зрителя к тому, что реально важно каждый день и происходит вокруг тебя здесь и сейчас, – отметил эксперт.

По его словам, большую роль в современной разрозненной информационной среде играет запрос на доверие.

– Нравится тебе подача госСМИ или нет, но в сложной жизненной ситуации ты будешь искать ответ именно там, понимая, что это официальная и верифицированная информация, – подчеркнул Шаяхметов. – Более того, для многих представителей старшего поколения газета – это инструмент решения их проблем, они до сих пор звонят в редакцию, веря, что только они могут решить их вопрос. Также через местную повестку формируется ощущение общего пространства, общих целей и включенности жителей в развитие территории.

Кроме того, отметил эксперт, сейчас успешные региональные СМИ становятся полноценными центрами общественной коммуникации: собирают обратную связь, выявляют точки напряженности, помогают власти быстрее реагировать на запросы населения.

– В условиях высокой конкуренции за внимание аудитории выигрывают не самые «раскрученные» площадки, а те, кто способен предложить человеку ощущение личной вовлеченности. Человеку мало надо – чтоб с ним поговорили, выслушали, уделили внимание. Это роль местных СМИ — дать трибуну человеческим болям, тому, чем живет общество. Потому сегодня региональные СМИ – самостоятельный институт развития территории, влияющий одновременно и на качество управления, и на общественное доверие, и на устойчивость региональной политики, – подытожил Арсен Шаяхметов.

Ранее мы писали, что на V Медиафоруме СМИ Башкирии Глава Башкирии дал интервью ИИ-редактору «Башинформа».