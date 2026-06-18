Оренбургский астроклуб масштабирует проект «Просто космос!»

В ближайшее время проект выйдет на улицы Оренбурга с тротуарной астрономией. Этим летом запланированы несколько крупных астровыездов, а осенью энтузиасты отправятся в районы области, чтобы познакомить с телескопами и снимками космоса школьников из отдаленных территорий.

Как сообщает «Оренбург Медиа», развитие цифровых технологий сегодня позволяет вовлекать в астрономию даже новичков — например, через управление телескопом Seestar 50S со смартфона.

Известно, что команда «Смотри на звезды» развивает собственную удаленную обсерваторию под Оренбургом, в архиве которой уже десятки снимков туманностей и галактик. Опыт клуба показывает: доступ к «романтике космоса» упрощается, а интерес к нему растет независимо от возраста слушателей.

Ранее Башкирия вошла в число лидеров по заявкам на конкурс школьных музеев.