Оренбургский астроклуб масштабирует проект «Просто космос!»

В ближайшее время проект выйдет на улицы Оренбурга с тротуарной астрономией. Этим летом запланированы несколько крупных астровыездов, а осенью энтузиасты отправятся в районы области, чтобы познакомить с телескопами и снимками космоса школьников из отдаленных территорий.
Как сообщает «Оренбург Медиа», развитие цифровых технологий сегодня позволяет вовлекать в астрономию даже новичков — например, через управление телескопом Seestar 50S со смартфона.
Известно, что команда «Смотри на звезды» развивает собственную удаленную обсерваторию под Оренбургом, в архиве которой уже десятки снимков туманностей и галактик. Опыт клуба показывает: доступ к «романтике космоса» упрощается, а интерес к нему растет независимо от возраста слушателей.
Ранее Башкирия вошла в число лидеров по заявкам на конкурс школьных музеев.
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