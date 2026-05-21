Башкирия попала в число лидеров по заявкам на конкурс школьных музеев

Республика Башкортостан подала 62 заявки на Всероссийский конкурс школьных музеев Общества «Знание». Проект организован по поручению президента России Владимира Путина при поддержке минпросвещения РФ. Всего поступило 4696 заявок со всей страны.
Больше всего заявок из Башкирии — в номинациях «Память защитников Отечества» и «Историческая экспозиция».
К примеру, школа №87 Уфы организовала музей космоса «Космос и жизнь» с автографами космонавтов и глобусом Луны. Школа №4 города Туймазы собрала естественно-научную экспозицию с обломком метеорита и письмом Жака-Ива Кусто. Башкирская гимназия-интернат №3 Давлеканово представила музей «ВАУРовец» о военном авиационном училище с архивными фото и документами.
Финальные испытания конкурса и церемония награждения пройдут в октябре на форуме «Память жива», организуемом Юнармией и Движением Первых, в Москве. Там будет представлен сборник лучших музейных практик.
Ранее сообщалось, что в акции «Ночь музеев» приняли участие более 30 тысяч жителей Башкирии.
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