В акции «Ночь музеев» приняли участие более 30 тысяч жителей Башкирии

В Башкортостане состоялась Всероссийская акция «Ночь музеев-2026». В масштабном культурном событии приняли участие музейные учреждения всей республики. Они представили разнообразную программу к Году единства народов России и Году большой и дружной семьи в Республике Башкортостан. В этом году основную тему сформулировали как «Родное». Всего участниками акции стали 30 697 жителей и гостей региона. В их число вошли участники СВО и члены их семей – 888 человек, в том числе многодетные семьи – 1746 человек.

Успешно прошла республиканская акция «Я иду на Ночь музеев», организованная под эгидой министерства культуры РБ. Инициатива, объединившая культурное просвещение и призыв к здоровому образу жизни, привлекла более 500 неравнодушных жителей республики. Предложение пройти 10 тысяч шагов для бесплатного посещения музеев Башкортостана стало вдохновляющим вызовом, который с энтузиазмом приняла широкая аудитория.