В акции «Ночь музеев» приняли участие более 30 тысяч жителей Башкирии

В Башкортостане состоялась Всероссийская акция «Ночь музеев-2026». В масштабном культурном событии приняли участие музейные учреждения всей республики. Они представили разнообразную программу к Году единства народов России и Году большой и дружной семьи в Республике Башкортостан. В этом году основную тему сформулировали как «Родное». Всего участниками акции стали 30 697 жителей и гостей региона. В их число вошли участники СВО и члены их семей – 888 человек, в том числе многодетные семьи – 1746 человек.
Успешно прошла республиканская акция «Я иду на Ночь музеев», организованная под эгидой министерства культуры РБ. Инициатива, объединившая культурное просвещение и призыв к здоровому образу жизни, привлекла более 500 неравнодушных жителей республики. Предложение пройти 10 тысяч шагов для бесплатного посещения музеев Башкортостана стало вдохновляющим вызовом, который с энтузиазмом приняла широкая аудитория.
В Национальном музее РБ участниками акции стали более трёх тысяч человек. Торжественно открыл «Ночь музеев» исполняющий обязанности министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов. Он поприветствовал музейных работников и в преддверии Международного дня музеев вручил почётные грамоты сотрудникам Национального музея.
Центральным экспонатом вечера стал легендарный золотой самородок «Ирендыкский медведь» из музейного собрания – гость редкий, почти мистический, и оттого особенно желанный. Популярностью пользовались лекции-выставки хранителей музейных фондов, которые приоткрыли завесу «музейного закулисья» и позволили гостям заглянуть туда, куда обычно вход закрыт.
Во дворе музея работала площадка стрельбы из лука «Северные амуры». Дети заглядывали в таинственный мир клеток, микроорганизмов и невидимых глазу структур через микроскопы, приобретенные в рамках нацпроекта «Семья». Душевная встреча прошла с Башкирским государственным театром кукол. Посетителям предложили фотозону в этностиле, мастер-классы, экскурсию в темноте, настольные игры. В фойе музея кипела интеллектуальная игра «Что? Где? Витрина?», а образцовый детский театр «РостОК» представил трогательную до глубины души постановку «Дети, война...».
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