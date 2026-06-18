На Восточном выезде из Уфы введут ограничения

Столичный Восточный выезд будет частично перекрыт 23 и 24 июня, информирует минтранс Башкирии. Во вторник ограничения для автомобилей и транспорта введут на въездах в сторону федеральной трассы М-5 «Урал», а в среду закроют въезды в сторону Уфы.

Меры связаны с техническими работами в тоннеле и продлятся с полуночи до пяти утра. Водителей призвали планировать маршруты заранее.

Напомним, в домах СНТ около Восточного выезда бесплатно заменят окна.