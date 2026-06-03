В домах СНТ около Восточного выезда из Уфы бесплатно заменят окна

Как пояснили в минтрансе Башкирии, такая работа проводится для снижения уровня шума от автодороги общего пользования регионального значения — нового выезда на федеральную трассу М-5 «Урал». Установка новых окон и замена остекления в этих домах будет проводиться за счет средств генерального подрядчика.

«Ежедневно по Восточному выезду проезжает более 15 тысяч автомобилей. Замена окон в домах, расположенных вблизи Восточного выезда, обеспечит шумоизоляцию и создаст более комфортные условия для людей, проживающих в этих садовых товариществах», — прокомментировала глава минтранса Башкирии Любовь Минакова.

Собственникам домов, которые указаны в перечне участков для замены — установки окон, следует позвонить по телефону: +7 987 248-45-58 или направить письмо по адресу: 450071, Уфа, ул. Николая Ковалева, 6, помещение 10.

Перечень домов в садовых товариществах, в которых запланирована замена окон, можно посмотреть здесь.

Как ранее сообщал Башинформ, продлено ограничение движения в тоннеле по Восточному выезду. В южном тоннеле ограничения на левой полосе будут действовать до 28 июня 2026 года.