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09:20 (UTC+5), 03 Июня 2026

В домах СНТ около Восточного выезда из Уфы бесплатно заменят окна

В 161 доме в садовых товариществах «Ягодка», «Чиполлино», «Заречное», «Черемушки-4», «Механизатор», а также квартале 37ф в Калининском районе Уфы заменят окна. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Фото: пресс-служба | минтранс Башкирии
Галина Бахшиева

Как пояснили в минтрансе Башкирии, такая работа проводится для снижения уровня шума от автодороги общего пользования регионального значения — нового выезда на федеральную трассу М-5 «Урал». Установка новых окон и замена остекления в этих домах будет проводиться за счет средств генерального подрядчика.

«Ежедневно по Восточному выезду проезжает более 15 тысяч автомобилей. Замена окон в домах, расположенных вблизи Восточного выезда, обеспечит шумоизоляцию и создаст более комфортные условия для людей, проживающих в этих садовых товариществах», — прокомментировала глава минтранса Башкирии Любовь Минакова.

Собственникам домов, которые указаны в перечне участков для замены — установки окон, следует позвонить по телефону: +7 987 248-45-58 или направить письмо по адресу: 450071, Уфа, ул. Николая Ковалева, 6, помещение 10.

Перечень домов в садовых товариществах, в которых запланирована замена окон, можно посмотреть здесь.

Как ранее сообщал Башинформ, продлено ограничение движения в тоннеле по Восточному выезду. В южном тоннеле ограничения на левой полосе будут действовать до 28 июня 2026 года.

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