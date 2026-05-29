В Уфе продлили перекрытие Восточного выезда

В Уфе продлили ограничения движения в тоннеле по Восточному выезду. Как сообщили в региональном минтрансе, в южном тоннеле ограничения на левой полосе будут действовать до 28 июня 2026 года.

Данная мера связана с работами по устройству огнезащитного покрытия центральной опоры тоннеля. Водителям советуют учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе из-за велофестиваля перекроют несколько улиц,.