В Уфе из-за велофестиваля перекроют несколько улиц

Так, с 18.00 29 мая до 16.00 31 мая перекроют проезды вдоль площади имени Ленина. С 22.00 30 мая до 16.00 31 мая движение ограничат на парковке возле Русского драмтеатра, а также на проездах у проспекта Октября, 81 и 81/2, а с 18.00 30 мая до 18.00 31 мая закроют участок улицы 8 Марта от Айской до Мингажева.

31 мая с 6 до 12 часов перекроют проспект Октября от Северного проезда до улицы имени Города Галле, Южный проезд от проспекта Октября до дома № 114 по проспекту Октября, внутреннюю дорогу между Северным и Южным проездами, Северный проезд от проспекта Октября до дома № 126 по проспекту Октября.

С 10.00 до 12.00 31 мая движение ограничат на проспекте Октября от Северного проезда до улицы 50-летия Октября, на улице 50-летия Октября от проспекта Октября до ул. 8 Марта, на Айской от 50-летия Октября до ул. 8 Марта и на 8 Марта от Айской до Мингажева.

Кроме того, с 12 до 15 часов 31 мая будет перекрыт участок улицы 50-летия Октября от Айской до улицы Мингажева.

На время проведения фестиваля общественный транспорт изменит схемы движения. Автобусы направят по улицам-дублерам. Также 31 мая с 6.00 до 16.00 временно приостановят движение троллейбусов № 13, 18, 21 и 22, трамваев № 1, 5, 16 и 18В.

Жителей города просят заранее планировать маршруты и не оставлять автомобили во дворах в зоне перекрытий, поскольку выезды в этот период будут заблокированы, уведомили в администрации Уфы.