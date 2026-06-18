Из Уфы в Москву задержали несколько авиарейсов

Из Уфы в Москву из-за действовавших ограничений на прием и выпуск рейсов в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны вылеты нескольких авиарейсов. В 10 часов утра Росавиация сообщила о снятии ограничений.

По данным онлайн-табло уфимского авиаузла, рейсы авиакомпании «Победа», запланированные на 05.25 и 05.55, вылетели из Уфы во Внуково в 10.33 и 10.38.

Рейс авиакомпании Utair, запланированный на 8.00, перенесли на 11.04 — самолет вылетел по маршруту.

Отменили рейс авиакомпании S7 Airlains в Домодедово, запланированный на 15.30.

Два рейса «Аэрофлота» в Шереметьево, запланированные на 06.55 и 07.50, перенесли на 14.10 и 20.10 соответственно.

Ранее Башинформ сообщал о том, что из Уфы увеличится количество рейсов в Стамбул.