Из Уфы в Москву задержали несколько авиарейсов

Из Уфы в Москву из-за действовавших ограничений на прием и выпуск рейсов в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны вылеты нескольких авиарейсов. В 10 часов утра Росавиация сообщила о снятии ограничений.
По данным онлайн-табло уфимского авиаузла, рейсы авиакомпании «Победа», запланированные на 05.25 и 05.55, вылетели из Уфы во Внуково в 10.33 и 10.38.
Рейс авиакомпании Utair, запланированный на 8.00, перенесли на 11.04 — самолет вылетел по маршруту.
Отменили рейс авиакомпании S7 Airlains в Домодедово, запланированный на 15.30.
Два рейса «Аэрофлота» в Шереметьево, запланированные на 06.55 и 07.50, перенесли на 14.10 и 20.10 соответственно.
Ранее Башинформ сообщал о том, что из Уфы увеличится количество рейсов в Стамбул.
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