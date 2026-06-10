Из Уфы увеличится количество рейсов в Стамбул

Авиакомпания «Победа» анонсировала о возобновлении полетной программы из Уфы в Стамбул.
С 4 июля возобновляются прямые рейсы между Уфой и Стамбулом. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе международного аэропорта «Уфа», рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам.
На данный момент улететь из Уфы в Стамбул можно на самолетах авиакомпаний Utair и Red Wings.
Как сообщал Башинформ, с 1 июня авиакомпания Utair открыла программу полетов из Уфы в Краснодар.
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