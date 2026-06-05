Еще одна авиакомпания открыла программу полетов из Уфы в Краснодар

С 1 июня авиакомпания Utair открыла программу полетов из Уфы в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».

Рейсы будут выполняться на самолётах Boeing-737 по понедельникам. Время в пути составит 3 часа 45 минут.

Кроме того, улететь в Краснодар из Уфы можно рейсами авиакомпании «Аэрофлот» трижды в неделю.

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