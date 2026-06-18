Города Башкирии остаются под «черным небом»

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате до 20 часов 19 июня продлили режим неблагоприятных метеоусловий, сообщает Башгидромет.

Напомним, НМУ в народе называют режимом «черного неба». Это значит, что из-за определённых метеоусловий, в частности, безветренной погоды, вредные примеси в приземном слое атмосферного воздуха не рассеиваются естественным образом. То есть выхлопные газы автомобилей и выбросы с заводов могут опуститься на уровень жилых домов. Поэтому предприятиям предписывают снижать объем выбросов в этот момент.

О том, как это влияет на здоровье, читайте в материале «Башинформа».