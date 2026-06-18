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07:04 (UTC+5), 18 Июня 2026

Для пожилых жителей Башкирии стартует новый тур «Белорусская неделя»

24 июня, благодаря реализации проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» стартует туристическая программа «Белорусская неделя». Об этом сообщили в министерстве предпринимательства и туризма РБ.

Фото: пресс-служба | минтуризма РБ
Галина Бахшиева

Программа ориентирована на жителей Башкирии старше 55 лет и позволяет им посетить достопримечательности Беларуси. Часть стоимости поездки субсидируется из республиканского бюджета.

«Социальный туризм — одно из приоритетных направлений нашей работы. Проект „Башкирско-белорусское долголетие“ дает возможность людям старшего возраста путешествовать и получать новые впечатления. Программа нового тура сочетает культурно-познавательный маршрут и доступность, что особенно важно. Мы намерены и дальше развивать это направление в рамках национального проекта „Туризм и гостеприимство“», — заявила министр предпринимательства и туризма Башкортостана Светлана Верещагина.

Программа нового тура включает посещение Минска, этнографического комплекса «Дудутки», Мирского и Несвижского замков, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также мемориального комплекса «Хатынь». Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» и забронировать тур.

Как сообщал Башинформ, с 1 июня авиакомпания Utair открыла программу полетов из Уфы в Краснодар.

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