Жители Уфы пожаловались на плохую работу ливнёвок во время дождей

Жители Уфы жалуются на плохую работу ливневой канализации. Несколько дней город накрывали сильные дожди и ливнёвки не справлялись с потоком воды. В результате людям приходится переходить пешеходные переходы, идти по тротуарам через лужи и ручьи. На это обратил внимание и. о. главы столичной администрации Рустам Шарипов во время оперативного совещания в мэрии.
«Проблема усугубляется в дождливую погоду. Прошу обратить внимание на это коммунальные службы и другие, в чью зону ответственности входит данная проблема», — сказал Рустам Шарипов.
Ранее он сообщил, когда будет отремонтирован дом, пострадавший от атаки БПЛА.
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