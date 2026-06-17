Жители Уфы пожаловались на плохую работу ливнёвок во время дождей

Жители Уфы жалуются на плохую работу ливневой канализации. Несколько дней город накрывали сильные дожди и ливнёвки не справлялись с потоком воды. В результате людям приходится переходить пешеходные переходы, идти по тротуарам через лужи и ручьи. На это обратил внимание и. о. главы столичной администрации Рустам Шарипов во время оперативного совещания в мэрии.

«Проблема усугубляется в дождливую погоду. Прошу обратить внимание на это коммунальные службы и другие, в чью зону ответственности входит данная проблема», — сказал Рустам Шарипов.

Ранее он сообщил, когда будет отремонтирован дом, пострадавший от атаки БПЛА.