В Уфе на этой неделе перекроют движение по улице Советской

В Уфе в связи с ремонтом тротуаров потребуется перекрыть улицу Советскую в квартале Национального музея и далее до Тукаева. Ранее сообщали, что на этом участке идёт реконструкция пешеходной части улицы.

С 18 по 20 июня два квартала будут закрываться в ночное время (с 22 до 5 часов). В это время автобус №291 будет двигаться после ул. К. Маркса – по Пушкина, Цюрупы, затем далее по маршруту; после ул. Цюрупы – по Пушкина, Карла Маркса, затем далее по маршруту.