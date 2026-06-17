В регионах России приостановили регистрацию кормовой добавки из Нидерландов

По данным tmn.aif.ru, решение вступило в силу 3 июня. Ограничения касаются продукции учетной серии 528-2-8.14-6279, которая была зарегистрирована под номером ПВИ-2-8.14/04347 28 августа 2014 года.

Также надзорный орган ввел запрет на перемещение и дальнейший оборот этой добавки на территории подконтрольных регионов. Меры приняты в связи с выявленными нарушениями в процессе производства и оборота данного продукта.

Ранее организатору выставки животных в городе Башкирии объявили предостережение.