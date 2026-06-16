Организатору выставки животных в городе Башкирии объявили предостережение

Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора установили, что в соцсети «ВКонтакте» на странице выставки размещена информация о сроках проведения выставки с 22 мая по 21 июня 2026 года. Но по закону максимальная продолжительность выставки с участием животных составляет четыре календарных дня.

Кроме того, в ФГИС «Меркурий» индивидуальным предпринимателем на животных не были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы по адресу места осуществления деятельности.

Организатору выставки объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, их содержанию и предложили меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Уфе собаки напали на женщину.