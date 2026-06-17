В Башкирии спасатели пришли на помощь котёнку

По данным госкомитета РБ по ЧС, жители заметили перепуганного котенка, который забрался на дерево и не мог спуститься самостоятельно.

На помощь пришли спасатели. С помощью лестницы они аккуратно добрались до котенка и благополучно сняли его с высоты. Животное передали очевидцам — теперь оно в безопасности.

Ранее в Уфе спасатели вызволили пальцы маленького изобретателя из «западни».