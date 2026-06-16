В Уфе спасатели вызволили пальцы маленького изобретателя из «западни»

Мальчик решил примерить их как кольца и надел сразу на восемь пальцев. Снять удалось только шесть. Два пластиковых элемента намертво застряли на детских пальчиках.
Когда домашние методы не сработали, родители обратились в поисково-спасательный отряд УГЗ Уфы. Спасатели действовали быстро. При помощи слесарного инструмента специалисты аккуратно раскусили плотный пластик и освободили руки маленького экспериментатора. Кожа не повредилась, медпомощь ребенку не потребовалась.
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