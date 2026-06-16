Опасные игры: почему детские площадки Башкирии стали зоной риска

Лето — время, когда дети с радостью играют во дворах на детских и спортивных площадках. «А безопасность детей – самое главное», – не раз говорил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Но часто ребятню на улице встречает не ухоженный дворик, а ржавая горка, песок вперемешку со стеклом или торчащие из конструкции болты. Выглядит опасно? Безусловно. А кто должен это чинить и ежедневно контролировать? Администрация города/района или управляющая компания вашего дома?
Чтобы понять, насколько все серьезно, достаточно взглянуть на результаты проверок.
Только за два последних месяца ЦУР Башкирии «поймал» больше 320 жалоб на детские площадки.
Оно и понятно, большинство проблем на детских площадках становятся видны после зимы. Из-за перепадов температур и осадков резиновый «ковер» пучит, деревянные элементы начинают гнить, металлические конструкции — ржаветь, краска сходит, пластик лопается, образуются сколы, ослабевают гайки и болты на механизмах. Но многие недостатки носят хронический характер и не связаны с сезонными повреждениями.
Ежегодно с наступлением весны инспекторы Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору осматривают сотни объектов. В этом году они проверили 625 площадок. Нарушения нашли на 409 из них – это две трети от всех проверенных. Проблемы стандартные — антисанитария и сломанные конструкции.
«71 нарушение пока остается на контроле», — сообщил заместитель председателя госкомитета Роман Ахатов.
Объекты регулярно обследуют и общественники. Этой весной в 37 районах и городах республики проверили 695 площадок.
«Как всегда, наибольшее количество нареканий вызывают качели и горки, а также отсутствие безопасных заглушек на конструкциях. Около 10% площадок не имеют ограждений», — рассказала зампредседателя комиссии Общественной палаты республики Рита Некрасова.
По ее словам, даже на площадках в крупных городских парках нет стендов с информацией о возрастных ограничениях горок и качелей, кому жаловаться на поломку и куда звонить при травме.
В глубинке ситуация еще хуже. Так, в Куюргазинском районе из 24 детских и спортивных площадок только 9 признаны полностью безопасными.
Среди выявленных нарушений — расхождения спирали на горке, ржавые ограждения и торчащая металлическая трубка, слишком высокая зона приземления на горке, сломанная скамейка с острыми опорами, песочница без песка, бетонная конструкция под турником, накренившаяся стенка для лазания. Как отметила Рита Некрасова, некоторые поломки не были исправлены с 2025 года.
Причина, как выяснили общественники, еще и в том, что у некоторых детских площадок нет хозяина.
Казалось бы, все просто: сотрудник управляющей компании во время обхода видит сломанные качели, вызывает сварщика или слесаря, и через час проблема решена.
Но в реальности эта простая схема разбивается о следующий серьезный барьер.
Игра в «пинг-понг»
За содержание площадок должны отвечать либо ЖЭУ (если земля принадлежит дому), либо администрация города.
Земля под площадкой очень часто просто не размежевана должным образом. И начинается классический спор. Муниципалитет говорит управляющей компании: «Это ваш двор, вы и отвечаете». А УК отвечает чиновникам: «Земля нам не принадлежит, это муниципальная собственность, вот пусть администрация и делает ремонт».
«К примеру, площадка в Ленинском районе – бесхозная, не находится на территории, которую обслуживает управляющая компания. Следовательно, она относится к ведению города. Но у администрации нет ясного ответа, кто конкретно отвечает за содержание таких объектов, – высказал суть основной проблемы юрист и общественник Булат Сафин. – Или детская площадка в Уфе на улице Давлетшиной, 17. Конструкции здесь деревянные, основания – гнилые, шатаются. Земля – муниципальная, город говорит УК: "Покрасьте", а зачем, если все уже сгнило. Здесь надо новое строить».
Итог: раз нет официального хозяина — ремонт никто не делает. Площадка годами продолжает оставаться местом, где дети могут получить травмы. Так, в прошлом году в Уфе девочка получила травму на детской площадке из-за обрыва цепи на качелях.
Именно поэтому недавно на совещании в правительстве премьер-министр Башкирии Андрей Назаров дал прямое поручение муниципалитетам актуализировать список абсолютно всех детских площадок, в том числе и бесхозных, и закрепить за каждой ответственное лицо.
Но пока реестр формируется, прокуратура призывает сообщать о нарушениях им напрямую. Ведомство готово помочь решить проблему, если чиновники или управляющие компании не реагируют на жалобы.
Об обнаружении неисправностей на игровой площадке родители могут сообщать в управляющую компанию, в администрацию своего района, либо через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
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