Опасные игры: почему детские площадки Башкирии стали зоной риска

Лето — время, когда дети с радостью играют во дворах на детских и спортивных площадках. «А безопасность детей – самое главное», – не раз говорил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Но часто ребятню на улице встречает не ухоженный дворик, а ржавая горка, песок вперемешку со стеклом или торчащие из конструкции болты. Выглядит опасно? Безусловно. А кто должен это чинить и ежедневно контролировать? Администрация города/района или управляющая компания вашего дома?

Чтобы понять, насколько все серьезно, достаточно взглянуть на результаты проверок.

Только за два последних месяца ЦУР Башкирии «поймал» больше 320 жалоб на детские площадки.

Оно и понятно, большинство проблем на детских площадках становятся видны после зимы. Из-за перепадов температур и осадков резиновый «ковер» пучит, деревянные элементы начинают гнить, металлические конструкции — ржаветь, краска сходит, пластик лопается, образуются сколы, ослабевают гайки и болты на механизмах. Но многие недостатки носят хронический характер и не связаны с сезонными повреждениями.

Ежегодно с наступлением весны инспекторы Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору осматривают сотни объектов. В этом году они проверили 625 площадок. Нарушения нашли на 409 из них – это две трети от всех проверенных. Проблемы стандартные — антисанитария и сломанные конструкции.

«71 нарушение пока остается на контроле», — сообщил заместитель председателя госкомитета Роман Ахатов.