В Башкирии усилят контроль за состоянием детских площадок

В регионе возросло количество жалоб на состояние детских игровых площадок. По данным системы ЦУР РБ «Инцидент менеджмент», только с начала апреля зафиксировано более 320 жалоб от граждан от обеспокоенных граждан.
С наступлением лета на детских площадках становятся видны все накопившиеся за зиму проблемы, встречаются и факты вандализма.
Всего по республике насчитывается более 6 тысяч детских площадок и поддерживать их в надлежащем состоянии необходимо круглый год, было отмечено на совещании. Содержание их обязаны ежедневно контролировать: в муниципалитетах – местные администрации, расположенные во дворах многоквартирных домов — управляющие компании.
В связи с ситуацией премьер-министр правительства Андрей Назаров поручил муниципалитетам актуализировать список всех площадок и ответственных за них лиц. Кроме того, будет усилен контроль за наличием паспортов безопасности и своевременным ремонтом оборудования. Власти особо отметили, что замену травмоопасных деталей нельзя откладывать до осени, так как это напрямую касается безопасности детей.
Напомним, в прошлом году в Уфе девочка получила травму на детской площадке из-за обрыва цепи на качелях.
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