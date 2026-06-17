В Башкирии проведут конкурс кумысоделов

Минсельхоз Башкирии утвердил ведомственным приказом организацию и проведение II Республиканского конкурса кумыса в третьей декаде июня 2026 года. Лучших кумысоделов определят в рамках фестиваля «Башкорт аты». В конкурсе могут участвовать фермерские хозяйства, ИП, юрлица (частники не допускаются). Количество участников не ограничено. Они смогут представить не только классический кумыс, но и кумысы с добавками, а также продукты, произведённые по технологии кумыса, но не из кобыльего молока.

В НИИ по изучению башкирской лошади уточнили, что конкурс на лучший кумыс намечен на 24 июня, экспертная комиссия будет работать в Аграрном университете. Победителей будут чествовать на семейном фестивале «Молочная страна» 28 августа. Как проходил конкурс в прошлом году — рассказывали здесь.