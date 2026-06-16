В Стерлитамаке в Башкирии по нацпроекту блогоустроят территории

По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Стерлитамаке благоустраивают несколько объектов, сообщает администрация города.
Благоустройство аллеи по проспекту Ленина стартовало в прошлом году, тогда здесь установили новые малые архитектурные формы, обновили освещение. В этом году здесь проводят замену брусчатки. Помимо этого, на аллее появится ещё один игровой комплекс и малые архитектурные формы.
На пешеходной зоне по улице Комсомольской от парка имени Кирова до Русского драматического театра в ближайшее время начнут устройство основания для укладки брусчатки. Также по проекту подрядчик установит новое освещение и систему видеонаблюдения, проведёт озеленение.
Ранее сообщалось, что Башкирия подала 12 заявок на всероссийский конкурс благоустройства.
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