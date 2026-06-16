В нацпарке «Башкирия» спелеологи исследуют пещеру Грёз

За несколько лет исследованная часть этой системы выросла почти до нескольких километров. Внутри — обводненные меандры, водопады, узкие шкуродеры, небольшие сифоны и настоящий подземный подарок — зал Снежной Королевы, одно из самых красивых мест в пещерах Урала.
«Идя, ползя, жумаря и ныряя там под землей, я немного завидовал спелеологам. Силился представить, как они впервые в истории движутся по этим местам, что чувствуют, и мне кажется, я не смог до конца понять это. Потому что чувство первооткрывателя невозможно описать, его надо пережить, и именно это дает спелеология», – поделился впечатлениями и потрясающими фотографиями участник экспедиции Олег Чегодаев.
Спелеологи из Башкортостана, Оренбурга и Магнитогорска продолжают исследовать Сосенки–Грёзы, так как пещеры еще не сказали своего последнего слова, отметили в пресс-службе национального парка.
Ранее путешественники из Уфы нашли в пещере зуб мамонта.
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