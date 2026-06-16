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08:34 (UTC+5), 16 Июня 2026

В «Госуслуги Дом» появились уведомления о плановых отключениях воды

Информация о предстоящих отключениях горячего водоснабжения теперь будет отображаться на главном экране приложения «Госуслуги Дом», сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии.

Фото: Ксения Калинина | Архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Уведомление о предстоящем отключении воды появится в том случае, если управляющая организация внесла в систему соответствующие данные.

Что это даёт:

— своевременное оповещение — не нужно искать объявления на подъездах или уточнять сроки в управляющей организации;

— снижение нагрузки на аварийные службы — вопросы о причинах отключения отпадают автоматически;

— удобство для жильцов — вся важная информация о доме доступна в одном приложении.

Как ранее сообщал Башинформ, ключевая процедура, ради которой отключают воду, называется гидравлическими испытаниями. В систему труб под давлением, превышающим рабочее, закачивают холодную воду. Этот процесс позволяет выявить изношенные участки. Если труба не выдерживает, это происходит в контролируемых условиях, что дает возможность найти и устранить дефект до наступления холодов и предотвратить серьезную аварию зимой. Специалисты ремонтируют и заменяют проблемные участки труб, обслуживают и очищают оборудование.

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