В ЦУР Башкирии разъяснили, зачем отключают горячую воду летом

С наступлением лета начинается период плановых отключений горячего водоснабжения. У многих жителей Уфы и других городов республики это ежегодное неудобство вызывает вопросы.

В Центре управления Республикой Башкортостан напоминают, что летняя профилактика — необходимая мера для подготовки к следующему отопительному сезону.

Ключевая процедура, ради которой отключают воду, называется гидравлическими испытаниями. В систему труб под давлением, превышающим рабочее, закачивают холодную воду. Этот процесс позволяет выявить изношенные участки. Если труба не выдерживает, это происходит в контролируемых условиях, что дает возможность найти и устранить дефект до наступления холодов и предотвратить серьезную аварию зимой. Специалисты ремонтируют и заменяют проблемные участки труб, обслуживают и очищают оборудование.

Ранее сообщалось, как Уфа готовится к отопительному сезону.