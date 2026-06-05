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06:38 (UTC+5), 05 Июня 2026

В ЦУР Башкирии разъяснили, зачем отключают горячую воду летом

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

С наступлением лета начинается период плановых отключений горячего водоснабжения. У многих жителей Уфы и других городов республики это ежегодное неудобство вызывает вопросы.

В Центре управления Республикой Башкортостан напоминают, что летняя профилактика — необходимая мера для подготовки к следующему отопительному сезону. 

Ключевая процедура, ради которой отключают воду, называется гидравлическими испытаниями. В систему труб под давлением, превышающим рабочее, закачивают холодную воду. Этот процесс позволяет выявить изношенные участки. Если труба не выдерживает, это происходит в контролируемых условиях, что дает возможность найти и устранить дефект до наступления холодов и предотвратить серьезную аварию зимой. Специалисты ремонтируют и заменяют проблемные участки труб, обслуживают и очищают оборудование.

    Ранее сообщалось, как Уфа готовится к отопительному сезону. 

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