В Башкирии сняли на видео двух орланов-белохвостов

На территории Белоозерского заказника инспектору удалось запечатлеть двух орланов-белохвостов.

Как отметили в минэкологии РБ, величественные птицы, словно хозяева этих мест, сидели на дереве и внимательно следили за всем, что происходит вокруг.

Орланы питаются рыбой — они подолгу парят над водой, высматривают добычу и стремительно атакуют.

Ранее в Уфе собаки напали на женщину.