В Башкирии будет дождливо и жарко

По данным Башгидрометцентра, сегодня днем по республике пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха составит +22, +27°.
В среду, 17 июня, ночью местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16°, днем +23, +28°.
В четверг, 18 июня, местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16°, днем +22, +27°.
Ранее МЧС Башкирии предупреждало граждан о грозах и ливнях.
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