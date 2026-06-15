МЧС Башкирии предупредило граждан о грозах и ливнях

По данным чрезвычайного ведомства, 16 июня в отдельных районах республики ожидаются грозы, ливни и град, ухудшение видимости ночью и утром в тумане 500 м и менее.

Во время тумана пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, предупредили в МЧС по РБ.

Ранее Башинформ информировал о том, что в Башкирии прогнозируются кратковременные дожди.