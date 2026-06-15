В Башкирии прогнозируются кратковременные дожди

По данным синоптиков, днем 15 июня по республике ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха составит +21, +26°.
Во вторник и среду, 16 и 17 июня, ночью местами, днем по республике прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12, +16°, днем +22, +27°.
Ранее в Башкирии предупредили об ухудшении погоды.
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