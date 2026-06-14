В Башкирии предупредили об ухудшении погоды

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 15 июня, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. При грозах порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Кроме того, на автодорогах ночью и утром возможен туман. Видимость на трассах местами снизится до 500 метров и менее.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулём. Пешеходам также стоит учитывать погодные условия.