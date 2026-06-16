Уфимка нашла в огороде пушечное ядро XVIII века

Женщина отнесла находку в Национальный музей республики. Ученые считают, что этому ядру около 300 лет. Скорее всего, оно осталось со времен Пугачевского восстания, когда Уфа была в осаде. Скоро артефакт займет свое место в экспозиции, сообщили в музее.