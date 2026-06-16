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05:58 (UTC+5), 16 Июня 2026

Шамиль Валеев назвал СМИ Башкирии центрами народной поддержки бойцов

Депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Шамиль Валеев в разговоре с «Башинформом» отметил особую роль средств массовой информации в консолидации общества и поддержке участников специальной военной операции.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
Лейла Аралбаева

Журналистский цех Башкирии — это мощное сообщество, которое не только информирует, но и становится неформальным центром народной помощи, считает депутат Шамиль Валеев.

«Более двух тысяч журналистов — это большой цех, который имеет право пообщаться между собой, обменяться впечатлениями, опытом и присмотреться к новым темам, таким как искусственный интеллект», —  отметил парламентарий, комментируя проведение V Медиайыйын СМИ Башкирии в Уфе.

Особое внимание депутат уделил вкладу средств массовой информации в общую Победу. По его наблюдениям, муниципальные и региональные СМИ всё чаще становятся точками сбора гуманитарной помощи для бойцов, а также центрами плетения маскировочных сетей.

«Сама задача СМИ — дойти, обнять, показать работу и показать весь масштаб народного движения „Всё для Победы“», — подчеркнул Шамиль Валеев.

Он отметил, что в каждом селе и районе сегодня возникают тысячи неформальных групп поддержки, и в этом процессе медиа выполняют важную миссию — не только информируют, но и эмоционально поддерживают людей, показывая образцы правильного гражданского поведения.

«Это настоящий глубинный народ, который, не ожидая никакой команды и не спрашивая ни у кого разрешения, просто взял и начал делать всё, что в силах, в поддержку наших бойцов», — сказал депутат.

Он добавил, что именно у Башкортостана самая развитая сеть муниципальных медиа в стране, и их задача — показать, что в каждой деревне, в каждом селе есть люди, которые помогают фронту, и что это не разрозненные действия, а мощная сила всего общества.

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