Шамиль Валеев назвал СМИ Башкирии центрами народной поддержки бойцов

Журналистский цех Башкирии — это мощное сообщество, которое не только информирует, но и становится неформальным центром народной помощи, считает депутат Шамиль Валеев.
«Более двух тысяч журналистов — это большой цех, который имеет право пообщаться между собой, обменяться впечатлениями, опытом и присмотреться к новым темам, таким как искусственный интеллект», — отметил парламентарий, комментируя проведение V Медиайыйын СМИ Башкирии в Уфе.
Особое внимание депутат уделил вкладу средств массовой информации в общую Победу. По его наблюдениям, муниципальные и региональные СМИ всё чаще становятся точками сбора гуманитарной помощи для бойцов, а также центрами плетения маскировочных сетей.
«Сама задача СМИ — дойти, обнять, показать работу и показать весь масштаб народного движения „Всё для Победы“», — подчеркнул Шамиль Валеев.
Он отметил, что в каждом селе и районе сегодня возникают тысячи неформальных групп поддержки, и в этом процессе медиа выполняют важную миссию — не только информируют, но и эмоционально поддерживают людей, показывая образцы правильного гражданского поведения.
«Это настоящий глубинный народ, который, не ожидая никакой команды и не спрашивая ни у кого разрешения, просто взял и начал делать всё, что в силах, в поддержку наших бойцов», — сказал депутат.
Он добавил, что именно у Башкортостана самая развитая сеть муниципальных медиа в стране, и их задача — показать, что в каждой деревне, в каждом селе есть люди, которые помогают фронту, и что это не разрозненные действия, а мощная сила всего общества.
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