В Уфе открылся V Медиайыйын СМИ Башкирии

Максим Ульчев напомнил, что когда-то СМИ были монополистами в сфере информации, что создавало более комфортные условия работы. Однако сегодня медийная среда кардинально изменилась.

«Мы живём с вами в эпоху высокой конкуренции. Когда-то только мы были поставщиками, и только нас смотрели. Появился интернет, появились сайты, потом появились социальные сети, агрегаторы. Сегодня мы вступаем в эпоху технологий и уже вступили в эпоху искусственного интеллекта», — подчеркнул руководитель ведомства.

По его наблюдениям, сейчас наступает новый этап: аудитория возвращается к традиционным СМИ.

«Аудитория возвращается к нам за проверенной информацией, потому что количество информации, её конкуренция очень высоки. Мы уже остаёмся маяками правдивой информации, и это важно — нам быть источниками», — заявил Максим Ульчев.