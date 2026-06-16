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05:28 (UTC+5), 16 Июня 2026

В Уфе открылся V Медиайыйын СМИ Башкирии

Девиз мероприятия – «Всё для Победы!».  

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
Альфия Аглиуллина

В уфимском конгресс-холле «Торатау» стартовал V Медиафорум СМИ Республики Башкортостан.

Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Фото: Валерий Шахов | ИА "Башинформ"
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Здесь собрались более 300 представителей медиасферы — руководители и журналисты государственных и муниципальных СМИ, военкоры, эксперты в области информационной безопасности и новых медиа. В форуме примет участие Глава республики.

Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Валерий Шахов ИА "Башинформ"
Фото: Валерий Шахов | ИА "Башинформ"
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С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель Агентства по печати и СМИ республики Максим Ульчев. Он отметил, что в отрасли сегодня трудятся две с половиной тысячи человек — это сотрудники радио, телевидения, информационных агентств и газет. Все они, по его словам, работают на достижение одной общей цели: сделать жизнь жителей республики благополучной и своевременно снабжать их достоверной верифицированной информацией.

Максим Ульчев напомнил, что когда-то СМИ были монополистами в сфере информации, что создавало более комфортные условия работы. Однако сегодня медийная среда кардинально изменилась.

«Мы живём с вами в эпоху высокой конкуренции. Когда-то только мы были поставщиками, и только нас смотрели. Появился интернет, появились сайты, потом появились социальные сети, агрегаторы. Сегодня мы вступаем в эпоху технологий и уже вступили в эпоху искусственного интеллекта», — подчеркнул руководитель ведомства.

По его наблюдениям, сейчас наступает новый этап: аудитория возвращается к традиционным СМИ.

«Аудитория возвращается к нам за проверенной информацией, потому что количество информации, её конкуренция очень высоки. Мы уже остаёмся маяками правдивой информации, и это важно — нам быть источниками», — заявил Максим Ульчев.

Он также обратил внимание на необходимость профессионального развития: помимо традиционных навыков редакторов и журналистов, важно осваивать распространение информации на новых площадках.

«Нам важно помимо своих навыков главных редакторов и журналистов приобретать навыки распространения информации на новых площадках», — сказал он, добавив, что именно этим темам будут посвящены встречи, секции Медиафорума, где коллеги смогут обсудить актуальные вопросы и обменяться опытом.

Напомним, участников ждёт работа нескольких тематических площадок. На секции «Все для Победы!» обсудят работу журналистов в условиях специальной военной операции, патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.

На площадке по информбезопасности речь пойдёт о защите молодёжи от деструктивного влияния в интернете, противодействии экстремизму и современных информугрозах.

Отдельную секцию посвятят ИИ. Эксперты расскажут, как новые технологии уже помогают редакциям создавать контент, работать с информацией и взаимодействовать с аудиторией.

Прямые трансляции доступны в официальных сообществах Агентства печати и Союза журналистов РБ во «ВКонтакте».

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