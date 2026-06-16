С 16 июня в Уфе ограничили движение на нескольких улицах

Речь идет о следующих улицах:
С 16 июня по 15 июля — ½ проезжей части возле ул. Трамвайной, 21;
С 16 июня по 16 июля — ½ проезжей части на ул. Сержанта Пашкова, между домами № 3 и 5/5 по ул. Летчиков;
С 16 июня по 31 июля — ½ проезжей части напротив ул. Кавказской, 19А, пересечение ул. Кавказской и Белореченской, между домами № 26 и 32 по ул. Белореченской;
С 23 июня по 3 июля — движение напротив ул. Кавказской, 19А будет закрыто полностью.
«Просим отнестись с пониманием к временным ограничениям и рекомендуем заранее планировать свой маршрут», — добавили в мэрии Уфы.
О том, кого уфимцы должны понять и простить за летние пробки, читайте в большом материале Башинформа.
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