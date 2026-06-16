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12:24 (UTC+5), 16 Июня 2026

Пять управленцев из Башкирии стали победителями конкурса «Лидеры России»

Фото: пресс-служба | конкурс «Лидеры России»
Гульфия Акулова

Объявлены победители шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ими стали 60 команд из 33 регионов страны, включая пять управленцев из Башкортостана.

Команда группы компаний «Озна» одержала победу в категории «Сборные управленческие команды». Команду представили топ-менеджеры: Ильдар Салихов, Роман Габдулхаков, Максим Козлов, Никита Иванов, а также эксперт по развитию Андрей Прокопчук.

«Главной целью участия было не столько стремление к победе, сколько желание проверить себя и сплотить команду управленцев из разных бизнес-направлений холдинга,  — рассказал «Башинформу» Роман Габдулхаков. — Финал, длившийся два дня, стал настоящим испытанием. В первый день команды решали сложные бизнес-кейсы. Участникам выдавали общую информацию о компании, у каждого был свой уникальный блок данных, которым нельзя было делиться напрямую. Успех зависел от того, насколько эффективно команда сможет объединить эти разрозненные сведения для принятия стратегического решения — например, какие продукты развивать, а от каких отказаться».

Главным призом для победителей стало обучение по командообразованию, разработанное Высшей школой госуправления РАНХиГС совместно с Мастерской управления «Сенеж». Однако главная ценность конкурса — это возможность оценить свои силы на фоне лучших управленцев страны, подчеркнул собеседник.

Ранее в республике завершился четвертый модуль «Героев Башкортостана» – кадровой программы, которая готовит управленцев из числа участников СВО. 

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