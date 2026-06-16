МЧС Башкирии вновь предупредило о грозах и тумане

По данным чрезвычайного ведомства, 17 июня в республике ожидаются грозы, ночью и утром ухудшение видимости на автодорогах в тумане 500 м и менее.
Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16°, днем +23, +28°.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии будет дождливо и жарко.
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