МЧС Башкирии вновь предупредило о грозах и тумане

По данным чрезвычайного ведомства, 17 июня в республике ожидаются грозы, ночью и утром ухудшение видимости на автодорогах в тумане 500 м и менее.

Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16°, днем +23, +28°.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии будет дождливо и жарко.