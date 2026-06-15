В зону СВО отправили 230 тысяч газет из Башкирии

С 2023 года из Башкирии в зону СВО отправили 230 тысяч газет. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил руководитель Агентства по печати и СМИ республики Максим Ульчев.

По словам Максима Ульчева, газеты и журналы направляются на передовую по просьбе самих бойцов.

«Спрос огромный — ребятам важно знать, чем живет родной дом. Буквально передают из рук в руки», — отметил руководитель ведомства.

Напомним, Башкирия входит в число регионов-лидеров по подписке на печатные СМИ. В 2025 году министр цифрового развития России Максут Шадаев в докладе президенту подчеркнул, что республика находится на третьем месте в стране по количеству подписчиков на периодику. Сегодня в Башкортостане выходит 146 газет и журналов на шести языках.

Также Максим Ульчев рассказал, что средства массовой информации республики активно борются с зарубежными информационными атаками.

«За год количество атак выросло в 1,5 раза. Здесь наши местные и республиканские СМИ совместно с ЦУРом, «Башинформом», телерадиокомпанией «Башкортостан» выступают информационным щитом — помогают обеспечить информационную безопасность республики. С 2022 года коллеги опровергли около 800 фейков. Выпущены тысячи материалов, нивелирующих деструктив, — рассказал Ульчев. — Прямой эффект от нашей работы, как правило, сложно отделить и оценить, но такие примеры есть. В 2025 году после серии преступлений по осквернению памятников – совместно с силовыми ведомствами была проведена комплексная информационно-разъяснительная кампания об уголовной ответственности за такие деяния. В соцсетях и на телевидении демонстрировался видеоролик, материалы выходили на всех площадках. В результате такие преступления прекратились полностью».

Ранее агентство «Башинформ» возглавило топ-20 самых цитируемых СМИ Башкирии.