В зону СВО отправили 230 тысяч газет из Башкирии

С 2023 года из Башкирии в зону СВО отправили 230 тысяч газет. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил руководитель Агентства по печати и СМИ республики Максим Ульчев.
По словам Максима Ульчева, газеты и журналы направляются на передовую по просьбе самих бойцов.
«Спрос огромный — ребятам важно знать, чем живет родной дом. Буквально передают из рук в руки», — отметил руководитель ведомства.
Напомним, Башкирия входит в число регионов-лидеров по подписке на печатные СМИ. В 2025 году министр цифрового развития России Максут Шадаев в докладе президенту подчеркнул, что республика находится на третьем месте в стране по количеству подписчиков на периодику. Сегодня в Башкортостане выходит 146 газет и журналов на шести языках.
Также Максим Ульчев рассказал, что средства массовой информации республики активно борются с зарубежными информационными атаками.
«За год количество атак выросло в 1,5 раза. Здесь наши местные и республиканские СМИ совместно с ЦУРом, «Башинформом», телерадиокомпанией «Башкортостан» выступают информационным щитом — помогают обеспечить информационную безопасность республики. С 2022 года коллеги опровергли около 800 фейков. Выпущены тысячи материалов, нивелирующих деструктив, — рассказал Ульчев. — Прямой эффект от нашей работы, как правило, сложно отделить и оценить, но такие примеры есть. В 2025 году после серии преступлений по осквернению памятников – совместно с силовыми ведомствами была проведена комплексная информационно-разъяснительная кампания об уголовной ответственности за такие деяния. В соцсетях и на телевидении демонстрировался видеоролик, материалы выходили на всех площадках. В результате такие преступления прекратились полностью».
Ранее агентство «Башинформ» возглавило топ-20 самых цитируемых СМИ Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.